Covid, in Italia 21.805 nuovi casi e 80 morti (Di sabato 27 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.805 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 80. Sono stati effettuati 158.286 tamponi. Il tasso è al 13,8%, in calo rispetto a ieri, che era al 14,8%.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

