Covid | il bollettino di oggi sabato 27 agosto | 21 805 nuovi contagi e 80 morti

SkyTG24 : #Covid19, le news. In Italia domina Omicron 5, identificate nuove varianti in Sudafrica. LIVE - xenonian1 : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 27 agosto 2022. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi a… - News24_it : Covid oggi Italia, 21.805 contagi e 80 morti: bollettino 27 agosto - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 27 agosto 2022. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi a… - telodogratis : Covid oggi Italia, 21.805 contagi e 80 morti: bollettino 27 agosto -

, ildi oggi sabato 27 agosto 2022. Sono 21.805 i nuovi casi di, secondo i dati del ministero della Salute, su un totale di 158.286 tamponi, per un tasso di positività che ...Sono 21.805 i nuovi casiin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 21.998 di ieri ma soprattutto i 24.394 di sabato ... E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In calo ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.613 (ieri erano 1.484) i nuovi casi di Covid in Sicilia in base ai dati contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. I casi si registrano su un totale di 1 ...(Adnkronos) - Sono 2.973 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 agosto 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino ...