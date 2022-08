Covid, il bollettino della Regione Campania: oltre duemila positivi ma calano i ricoveri (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.043 i nuovi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 11.019 tamponi effettuati, di cui 2.115 molecolari. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono altre tre vittime del Covid decedute in precedenza ma registrate ieri. calano, rispetto a ieri, sia il numero di posti in terapia intensiva occupati (14) che il dato relativo alle degenze ordinarie (316 a fronte di 3.160 posti tra offerta pubblica e privata). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.043 i nuovialinnelle ultime 24 ore, a fronte di 11.019 tamponi effettuati, di cui 2.115 molecolari. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono altre tre vittime deldecedute in precedenza ma registrate ieri., rispetto a ieri, sia il numero di posti in terapia intensiva occupati (14) che il dato relativo alle degenze ordinarie (316 a fronte di 3.160 posti tra offerta pubblica e privata). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

