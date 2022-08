(Di sabato 27 agosto 2022) In calo intensive (-4) e ricoveri (-159). . I tamponi processati sono 158.286. Secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, sono stabili al 12,9% le reinfezioni nell'ultima settimana. Il ministro della Salute Speranza: "Ilè un problema aperto, over 60 facciano ora quarta dose". E a Meloni e Salvini dice: "Basta ambiguità sui vaccini". In Italia la sottovariante BA.5 ha raggiunto il 93,4% secondo i dati diffusi dall'Iss. Nuove combinazioni di Delta e Omicron identificate in Sudafrica

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, 'ilè ancora un problema aperto. Abbiamo strumenti che nei primi mesi più difficili non avevamo. Il vaccino ha una prima funzione fondamentale, ... Covid, il bollettino: 21.805 nuovi casi e 80 decessi. Tasso di positività al 13,8%. LIVE