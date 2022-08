Covid (bollettino 27 ago), 21.998 nuovi casi e 99 decessi (Di sabato 27 agosto 2022) Sono 21.998 i nuovi casi di Covid in Italia, per 148.412 tamponi tra antigenici e molecolari, 99 i decessi. La percentuale tra positivi e test effettuati e al 14,8%. Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, "il Covid è ancora un problema aperto. Abbiamo strumenti che nei primi mesi più difficili non avevamo. Il vaccino ha una prima funzione fondamentale, ovvero ridurre l'ospedalizzazione ed evitare che ci siano ricadute troppo pesanti sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. L'oltre 90% di persone che in Italia ha fatto il vaccino sopra i dodici anni ci ha messo in condizione di affrontare anche i numeri significativi del contagio degli ultimi mesi in modo più positivo", conclude Speranza. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 agosto 2022) Sono 21.998 idiin Italia, per 148.412 tamponi tra antigenici e molecolari, 99 i. La percentuale tra positivi e test effettuati e al 14,8%. Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, "ilè ancora un problema aperto. Abbiamo strumenti che nei primi mesi più difficili non avevamo. Il vaccino ha una prima funzione fondamentale, ovvero ridurre l'ospedalizzazione ed evitare che ci siano ricadute troppo pesanti sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. L'oltre 90% di persone che in Italia ha fatto il vaccino sopra i dodici anni ci ha messo in condizione di affrontare anche i numeri significativi del contagio degli ultimi mesi in modo più positivo", conclude Speranza.

SkyTG24 : #Covid19, le news. In Italia domina Omicron 5, identificate nuove varianti in Sudafrica. LIVE - giorgio757 : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 26 agosto 2022. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi 9… - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - BarbaraVaccari2 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… - quotidianopiem : I dati del bollettino Covid-19 in Piemonte del 27 agosto 2022 -