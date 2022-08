Costo energia: bollette, “rischio chiusura per oltre ventimila aziende agricole pugliesi” Ieri gas a 339 euro/MWh, un anno fa 26 (Di sabato 27 agosto 2022) Ieri ad Amsterdam il prezzo del gas ha raggiunto la cifra record di 341 euro per megawattora, poi si è assestato a 339. Un anno fa costava 26 euro. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: L’aumento dei costi energetici e delle materie prime spinto dalla guerra in Ucraina ha determinato l’impennata dei costi di produzione per l’insieme delle aziende agricole che supera 1,4 miliardi di euro, con una stangata del +220% della bolletta di energia elettrica ed il rischio chiusura per oltre 20mila le aziende agricole pugliesi, quasi un terzo del totale (34%), che si trovano oggi costrette a produrre in perdita a causa dei rincari e delle ... Leggi su noinotizie (Di sabato 27 agosto 2022)ad Amsterdam il prezzo del gas ha raggiunto la cifra record di 341per megawattora, poi si è assestato a 339. Unfa costava 26. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: L’aumento dei costi energetici e delle materie prime spinto dalla guerra in Ucraina ha determinato l’impennata dei costi di produzione per l’insieme delleche supera 1,4 miliardi di, con una stangata del +220% della bolletta dielettrica ed ilper20mila le, quasi un terzo del totale (34%), che si trovano oggi costrette a produrre in perdita a causa dei rincari e delle ...

CarloCalenda : Serve un time-out nella campagna elettorale. Fermiamoci un secondo, incontriamoci, mettiamo da parte le polemiche.… - CarloCalenda : E su che base non serve? A prescindere dall’incidenza degli oneri sul costo dell’energia. Come copri gli oneri se l… - AngeloCiocca : L’Italia sta pagando a caro prezzo la politica demenziale del #M5S sul #metano. Costretti a varare misure di emerge… - nipitella0 : RT @CarloCalenda: E su che base non serve? A prescindere dall’incidenza degli oneri sul costo dell’energia. Come copri gli oneri se li togl… - Chiaserotti : RT @lucianoghelfi: #Berlusconi fa sapere che il #governoDraghi sta predisponendo un #decretolegge per contrastare il caro #bollette, visto… -