Costi dell' energia insostenibili | Prandini Coldiretti | Il governo intervenga

(Di sabato 27 agosto 2022) Il costoarrivato ormai alle stelle sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese e soprattutto il tessuto produttivo agroalimentare. A lanciare l'allarme è stato il presidenteEttore: "Non c'è tempo da perdere e non possiamo aspettare le elezioni e il nuovoma bisogna intervenire subito sui rincaria famiglie e imprese che mettono a rischio una filiera agroalimentare che dai campi alla tavola vale 575 miliardi di euro, quasi un quarto del Pil nazionale, e vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtàa ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio".ha inoltre ...

ricpuglisi : I sussidi sul prezzo dell'energia non devono essere dati a tutti, ma concentrati sulle famiglie a basso reddito e s… - Agenzia_Ansa : Con i rincari d'autunno sono a rischio alimentare oltre 2,6 milioni di persone a causa dell'inflazione spinta dal… - pdnetwork : Costi dell’energia fuori controllo. Il sistema attuale è basato sul rapporto tra il costo di fonti fossili e rinnov… - cavicchioli : RT @DataMediaHub: Secondo la Figec, il neo nato sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione, l'aumento dei costi d… - DataMediaHub : Secondo la Figec, il neo nato sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione, l'aumento dei c… -

Corriere Roma

... che si lega al ritorno a un consumo fuori casa più ampio con la riduzione'acquisto di beni ... soprattutto quelli della ristorazione, che hannoaltissimi. Senza ovviamente dimenticare l'...... come quello che, proprio ora, dobbiamo attraversare a causa dei, ormai quasi triplicati, del ...crisi e disoccupazione e può scatenare un grave periodo di recessione in tutta l'economia'area ... Confartigianato Roma: «Triplicati i costi dell’energia. A rischio la sopravvivenza di oltre mille imprese» Sovratassa gas: la nuova imposta, inizialmente pari a 2,4 centesimi per kilowattora, sarà addebitata ai clienti da ottobre fino alla fine di marzo 2024 ...A promuovere l'iniziativa è "Eu-Polis territori economia in Comune", l'associazione che raccoglie amministrazioni pubbliche di area moderata che ha l’obiettivo di creare una rete di confronto tra i co ...