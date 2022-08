(Di sabato 27 agosto 2022) Cristianoal Napoli garantirebbe quell’e quellapiù volteta dall’allenatore Lucianodopo gli addii di Koulibaly, Ospina, Mertens e Insigne. Lo scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. “Cristiano, 37 anni (altra circostanza che va nel senso opposto al ringiovanimento della rosa che il Napoli sta attuando),il grandedie dichedopo gli addii eccellenti di Koulibaly, Ospina, Mertens e Insigne. Un gap che già con Navas si colmerebbe, ma l’idea di avere in squadra l’uomo che ha vinto cinque Champions e altrettanti Palloni d’oro e che lo scorso anno in Premier ha ...

napolista : CorSera: #Ronaldo rappresenta il bagaglio di esperienza e personalità che Spalletti reclama da tempo Colmerebbe il… - napolista : Vieri: «Metto Messi davanti a Maradona e a Ronaldo dell’Inter» Al CorSera: «La BoboTv funziona perché non si fanno… -

IlNapolista

Al: "La BoboTv funziona perché non si fanno domande del cavolo o fasulle, nessuno mette in difficoltà nessuno, non offendiamo". Christian Vieri si racconta al Corriere della Sera. Dice di essere ...Al momento la discussione tra le parti si è fermata Mg Torino 31/08/2019 - campionato di calcio serie A / Juventus - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Cristiano- Kalidou ... CorSera: Ronaldo rappresenta il bagaglio di esperienza e personalità che Spalletti reclama da tempo - ilNapolista Al CorSera: «La BoboTv funziona perché non si fanno domande del cavolo o fasulle, nessuno mette in difficoltà nessuno, non offendiamo».