Corriere dello Sport – "Chelsea, c'è l'accordo con il Leicester per Fofana" (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-26 23:54:02 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del CdS: Il gong del calciomercato estivo sta per scadere e tutte le trattative "telenovela" si avviano lentamente alla conclusione. Una di queste è stata quella tra Leicester e Chelsea per Wesley Fofana, difensore francese classe 2000, che sembra ormai a un passo dal trasferimento a Stamford Bridge. "Chelsea, è fatta per Fofana" Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, le due società hanno trovato un punto di intesa tra domanda e offerta, separate fino a pochi giorni fa da una forbice particolarmente profonda: le Foxes si erano infatti spinte a valutare quasi 100 milioni di euro per l'ex giocatore del Saint-Etienne, ma neppure questa richiesta ha scoraggiato il ...

