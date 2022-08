Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 agosto: 21.805 nuovi casi, i morti sono 80 (Di sabato 27 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 21.805 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 21.998. Aumentano i tamponi effettuati: 158.286, contro i 148.412 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,8% (ieri era al 14,8%). sono 80 i morti (compreso qualche riconteggio), 4 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi contagi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.973, poi il Veneto con 2.698. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 agosto 2022) Nelle ultime 24 orestati 21.805 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 21.998. Aumentano i tamponi effettuati: 158.286, contro i 148.412 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,8% (ieri era al 14,8%).80 i(compreso qualche riconteggio), 4 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 27(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Icontagisparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.973, poi il Veneto con 2.698. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in ...

