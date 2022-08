Cori razzisti durante Spezia-Sassuolo: “Odio Napoli, non siamo napoletani” (Di sabato 27 agosto 2022) Purtroppo ci troviamo costretti per l’ennesima volta a parlare di un episOdio spiacevole che sempre più spesso si ripete negli stadi italiani. Nel corso della sfida di Serie A tra Spezia e Sassuolo si sono sentiti nitidamente alcuni Cori discriminatori di matrice territoriale contro la città di Napoli e i napoletani. La filastrocca è sempre la stessa, così come i Cori: “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani”. Cori che sono andati in scena nel corso del primo tempo del match. Tifosi Spezia vs NapoliLo stadio Picco di La Spezia dunque non si è rivelato immune a questi beceri Cori e a questa brutta malattia ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Purtroppo ci troviamo costretti per l’ennesima volta a parlare di un episspiacevole che sempre più spesso si ripete negli stadi italiani. Nel corso della sfida di Serie A trasi sono sentiti nitidamente alcunidiscriminatori di matrice territoriale contro la città die i. La filastrocca è sempre la stessa, così come i: “” e “Noi non”.che sono andati in scena nel corso del primo tempo del match. TifosivsLo stadio Picco di Ladunque non si è rivelato immune a questi becerie a questa brutta malattia ...

