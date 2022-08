Convocati Fiorentina | le scelte di Italiano per il Napoli | decisione su Barak

Sportflash24 : ? #NAPOLI NEWS 27 AGO '22/ ? Report allenamento odierno e calciatori convocati per trasferta a Firenze ? Dichiarazi… - CalcioNews24 : I convocati della #Fiorentina per il match contro il #Napoli ?? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Fiorentina-Napoli, i convocati di Spalletti: ou… -

... esultanza gol Victor Osimhen ONLY ITALY Il Napoli ha diramato l'elenco deiper il match di domani con la. In elenco mancano Demme, infortunato, Ounas, che oggi ha dovuto fare i ...La, sui propri social ufficiali, ha annunciato idal mister Italiano per la sfida contro il Napoli. Tra ic'è anche il nuovo acquisto Barak. Nella lista mancano Nico ...In vista del terzo turno del campionato di Serie A 2022/2023, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati, tra i quali figura anche il nuovo acquisto Antonin Barak; assenti, ...Brutte notizie per Luciano Spalletti che dovrà rinunciare al suo attaccante per la trasferta di domani contro la Fiorentina. Domani alle ore 20:45 il Napoli scenderà sul prato del Franchi di Firenze p ...