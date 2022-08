Affaritaliani : Conte: Pensavamo che problema dei giovani fosse precariato, Salvini, invece, vuole leva militare - lacittanews : Di redazione “Occhio ragazzi, voi pensavate che i vostri problemi fossero la disoccupazione, il pre… - ProDocente : Conte ‘stuzzica’ Salvini: “La leva militare obbligatoria? Pensavamo che nelle scuole mancassero aule e dotazioni in… - SardegnaNews : RT @orizzontescuola: Conte ‘stuzzica’ Salvini e la leva militare obbligatoria: “Pensavamo che nelle scuole mancassero aule e dotazioni info… - zazoomblog : Conte ‘stuzzica’ Salvini: “La leva militare obbligatoria? Pensavamo che nelle scuole mancassero aule e dotazioni in… -

Tiscali Notizie

/ FbCosì il leader del M5s, Giuseppe, in un video su Instagram in cui si rivolge ai giovani. ' E ... Che conclude: ' Quindi ci siamo sbagliati tutti:che nelle nostre scuole mancassero aule,... Conte: Pensavamo che problema dei giovani fosse precariato, Salvini, invece, vuole leva militare "Occhio ragazzi, voi pensavate che i problemi dei giovani fosse il precariato, Salvini, invece, vuole reintrodurre la leva militare. In Polonia gli amici di Salvini si sono mossi in questo senso. Il p ...