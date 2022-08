Conferenza stampa Cioffi | «Con l’Atalanta gara fisica Dal mercato aspetto questo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 agosto 2022), il tecnico del Verona analizza la sfida di domani contro: le sue dichiarazioni Gabrieleha analizzato inla sfida di domani tra Verona e Atalanta. ATALANTA – «è una società che spende 17 milioni senza batter ciglio per fare un acquisto. Squadra di alto livello e i segnali che abbiamo dato a Bologna vanno riconfermati, su quelli dovremo ripartire a lavorare. Sarà unamolto diretta e».CHIUSO – «Devono arrivare un paio di profili. Cabal viene dal campionato colombiano, ha finito la stagione il 17 luglio e ad oggi non è in condizione. È un profilo giovane nel quale credo molto. Hien è un profilo europeo, ma credo la società mi ...