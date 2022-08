Conferenza stampa Baroni: «Empoli? Gara fondamentale. Non pressiamo Umtiti» (Di sabato 27 agosto 2022) Conferenza stampa Baroni, il tecnico del Lecce parla alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli: le dichiarazioni Marco Baroni ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match tra Lecce ed Empoli. Empoli – «Per noi è una partita fondamentale, contro un’avversaria collaudata e con una precisa identità di gioco. Servirà coraggio e determinazione, oltre alle nostre, idee. E poi possiamo contare sulla spinta del nostro pubblico: il fatto che lo stadio sia pieno, dimostra che per loro l’Empoli vale quanto la Juventus o l’Inter, a noi il compito di onorare l’impegno». Umtiti – «Al suo arrivo ha fatto notare un’emozione autentica, ha portato sentimento e passione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022), il tecnico del Lecce parla alla vigilia della sfida di campionato contro l’: le dichiarazioni Marcoha parlato inalla vigilia del match tra Lecce ed– «Per noi è una partita, contro un’avversaria collaudata e con una precisa identità di gioco. Servirà coraggio e determinazione, oltre alle nostre, idee. E poi possiamo contare sulla spinta del nostro pubblico: il fatto che lo stadio sia pieno, dimostra che per loro l’vale quanto la Juventus o l’Inter, a noi il compito di onorare l’impegno».– «Al suo arrivo ha fatto notare un’emozione autentica, ha portato sentimento e passione ...

