Conference League, ecco le date degli impegni della Fiorentina (Di sabato 27 agosto 2022) La Fiorentina inizierà la Conference League contro il Riga in casa e poi doppia trasferta in Turchia e poi in Scozia La Uefa ha pubblicato i calendari della prossima Conference League. Di seguito il cammino della Fiorentina, che aprirà in casa con il Riga. 8 settembre ore 18.45: Fiorentina-RFS Riga15 settembre ore 21: Istanbul Basaksehir-Fiorentina6 ottobre ore 21: Heart of Midlothian-Fiorentina13 ottobre ore 18.45: Fiorentina-Heart of Midlothian27 ottobre ore 18.45: Fiorentina-Istanbul Basaksehir3 novembre ore 16.30: RFS Riga-Fiorentina L'articolo proviene da Calcio News 24.

