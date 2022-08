Concistoro. Il Papa crea 20 nuovi cardinali: “Trattate potenti e piccoli allo stesso modo” (Di sabato 27 agosto 2022) Città del Vaticano – “La grande diplomazia e la piccola pastorale sono nel cuore di ogni prete, di ogni cardinale”. In una basilica di San Pietro gremita da fedeli provenienti da ogni parte del mondo, Papa Francesco presiede il Concistoro per la creazione di 20 nuovi cardinali. Annunciato a fine maggio, il rito si è svolto, come da tradizione, ai piedi del baldacchino del Bernini, che sormonta la tomba del Principe degli Apostoli. Inizialmente i porporati doveva essere ventuno ma poi uno di loro, mons. Lucas Van Looy ha rinunciato in anticipo alla porpora per polemiche legate al suo mancato ruolo nella gestione della pedofilia. Sedici gli elettori in caso di conclave. Gli italiani sono cinque, tra cui solo due under 80: mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como, e mons. Giorgio Marengo, prefetto apostolico ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022) Città del Vaticano – “La grande diplomazia e la piccola pastorale sono nel cuore di ogni prete, di ogni cardinale”. In una basilica di San Pietro gremita da fedeli provenienti da ogni parte del mondo,Francesco presiede ilper lazione di 20. Annunciato a fine maggio, il rito si è svolto, come da tradizione, ai piedi del baldacchino del Bernini, che sormonta la tomba del Principe degli Apostoli. Inizialmente i porporati doveva essere ventuno ma poi uno di loro, mons. Lucas Van Looy ha rinunciato in anticipo alla porpora per polemiche legate al suo mancato ruolo nella gestione della pedofilia. Sedici gli elettori in caso di conclave. Gli italiani sono cinque, tra cui solo due under 80: mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como, e mons. Giorgio Marengo, prefetto apostolico ...

