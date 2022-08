Comuni sciolti per camorra, il senatore Ruotolo: “Cosa dicono gli altri candidati?” (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“O noi o loro. Nel nostro programma c’è la lotta alle mafie. Bisogna costruire una nuova cultura della legalità, che faccia della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata una priorità. Nel collegio uninominale di Torre del Greco, dove sono candidato alla Camera, ci sono due Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Noi pensiamo che per battere le mafie bisogna recidere i rapporti tra camorra e politica, tra camorra e affari. Torre Annunziata e Castellammare di Stabia hanno il diritto di riprendersi il loro futuro. Anche a queste elezioni ci sono candidati dal passato opaco. Per noi la lotta alla camorra è una lotta per i diritti, per lo sviluppo, per il lavoro. Per noi, il voto deve essere libero. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“O noi o loro. Nel nostro programma c’è la lotta alle mafie. Bisogna costruire una nuova cultura della legalità, che faccia della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata una priorità. Nel collegio uninominale di Torre del Greco, dove sono candidato alla Camera, ci sono dueper infiltrazioni mafiose: Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Noi pensiamo che per battere le mafie bisogna recidere i rapporti trae politica, trae affari. Torre Annunziata e Castellammare di Stabia hanno il diritto di riprendersi il loro futuro. Anche a queste elezioni ci sonodal passato opaco. Per noi la lotta allaè una lotta per i diritti, per lo sviluppo, per il lavoro. Per noi, il voto deve essere libero. Gli ...

