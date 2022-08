Come una serie tv ha fatto riappassionare i giovani alla Formula 1 (Di sabato 27 agosto 2022) Fino a pochi anni fa, le tappe del mondiale di Formula 1 disputate negli Stati Uniti erano vissute in maniera profondamente diversa rispetto a quelle europee. Si trattava di week-end più tranquilli del solito sia per i dirigenti che per i piloti: meno sponsor e meno fan da intrattenere tra il venerdì di prove libere, il sabato di qualifiche e la gara della domenica. Da quando Netflix ha rilasciato la prima stagione della serie Drive to Survive nel marzo 2019, le cose sono cambiate. Prima di quel momento, la Formula 1 negli States era uno sport di nicchia, con un pubblico devoto ma limitato: l’audience sul canale sportivo Espn registrava circa mezzo milione di spettatori per gara, a fronte di quasi quattro milioni per la Nascar e di oltre cinque milioni per la 500 miglia di Indianapolis. Ogni anno si disputava un solo Gran Premio ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 agosto 2022) Fino a pochi anni fa, le tappe del mondiale di1 disputate negli Stati Uniti erano vissute in maniera profondamente diversa rispetto a quelle europee. Si trattava di week-end più tranquilli del solito sia per i dirigenti che per i piloti: meno sponsor e meno fan da intrattenere tra il venerdì di prove libere, il sabato di qualifiche e la gara della domenica. Da quando Netflix ha rilasciato la prima stagione dellaDrive to Survive nel marzo 2019, le cose sono cambiate. Prima di quel momento, la1 negli States era uno sport di nicchia, con un pubblico devoto ma limitato: l’audience sul canale sportivo Espn registrava circa mezzo milione di spettatori per gara, a fronte di quasi quattro milioni per la Nascar e di oltre cinque milioni per la 500 miglia di Indianapolis. Ogni anno si disputava un solo Gran Premio ...

giorgio_gori : Un paese ad alto debito e bassa crescita come l’Italia non può adottare una politica sovranista, salvo fare il suo… - pietroraffa : Una autorevole fonte del governo ha riferito all'Adnkronos che 'se non si realizza almeno un rigassificatore in tem… - sandrogozi : . @RenewEurope era un’idea impossibile nel 2017 un progetto difficile del 2018, una grande realtà ???? nel 2019. Con… - scorpio66966 : RT @pensiero1967: La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. - Gio… - g_piacente : RT @Andrea52989809: Siamo in guerra contro la Russia dopo un linciaggio indegno contro Putin e il sequestro di beni di privati cittadini. S… -