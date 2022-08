Come stare al fresco senza aria condizionata (Di sabato 27 agosto 2022) Consigli, accessori e soluzioni per sopravvivere all'infuocata estate 2022, salvaguardando salute, ambiente e portafogli Leggi su wired (Di sabato 27 agosto 2022) Consigli, accessori e soluzioni per sopravvivere all'infuocata estate 2022, salvaguardando salute, ambiente e portafogli

_Nico_Piro_ : che un certo governo decide siano cattivi, per esempio come nella guerra dei droni). Sono i segni dell'arretramento… - poliziana : Come è sempre stato per l'influenza. Si vede che ormai devono cambiare narrazione. Quest'inverno faranno stare al f… - CiccaroneLuca : @garosi_andrea @FantuzziF Prima di fare il fenomeno sui social perché ti dicono di stare a casa durante una pandemi… - PivaEdoardo : @FabioPaganiniFP @MenicaBersani non te lo auguro ma provare a stare senza lavoro e vedere come vivi - Saverikkio : @FratellidItalia Trogloditi primo partito, pensate questo paese come è caduto in basso, ignoranti allo sbaraglio fu… -

Pozzecco allena strano. Intervista al ct della Nazionale di basket Un anno di fianco a un guru del basket: 'Stare a fianco di uno dei tre migliori allenatori del ... Li abbraccio perché è come se abbracciassi un po' me stesso'. La cosa più difficile è scegliere. Dire a ... La Spagna continua a non riconoscere il Kosovo La Spagna è stata e continuerà a stare al lato della Serbia nella difesa di questi principi, ... "Una dichiarazione unilaterale d'indipendenza, come si è avuta " nella opinione legittima del governo ... Wired Italia Un anno di fianco a un guru del basket: 'a fianco di uno dei tre migliori allenatori del ... Li abbraccio perché èse abbracciassi un po' me stesso'. La cosa più difficile è scegliere. Dire a ...La Spagna è stata e continuerà aal lato della Serbia nella difesa di questi principi, ... "Una dichiarazione unilaterale d'indipendenza,si è avuta " nella opinione legittima del governo ... Caldo, come stare al fresco senza aria condizionata