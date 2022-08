Colpito da un fulmine in bici, muore il re dei dolci Alberto Balocco (Di sabato 27 agosto 2022) Una tragica fatalità ha messo fine alla vita di Alberto Balocco, imprenditore a capo della nota azienda di dolci che porta il suo nome, morto insieme a un amico durante una passeggiata in mountain bike: sono stati trovati senza vita tra le montagne piemontesi della Val Chisone dopo essere stati colpiti da un fulmine. Quella della bici era una delle grandi passioni dell’industriale fossanese che stava passando gli ultimi giorni di vacanza con la famiglia. : la tragica fatalità Balocco e l’amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo, sarebbero stati sorpresi da un temporale mentre erano di ritorno. Un automobilista li ha trovati senza vita lungo la pista sterrata dell’Assietta, nel Comune di Pragelato. Sul posto è stato inviato un mezzo del servizio di ... Leggi su quifinanza (Di sabato 27 agosto 2022) Una tragica fatalità ha messo fine alla vita di, imprenditore a capo della nota azienda diche porta il suo nome, morto insieme a un amico durante una passeggiata in mountain bike: sono stati trovati senza vita tra le montagne piemontesi della Val Chisone dopo essere stati colpiti da un. Quella dellaera una delle grandi passioni dell’industriale fossanese che stava passando gli ultimi giorni di vacanza con la famiglia. : la tragica fatalitàe l’amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo, sarebbero stati sorpresi da un temporale mentre erano di ritorno. Un automobilista li ha trovati senza vita lungo la pista sterrata dell’Assietta, nel Comune di Pragelato. Sul posto è stato inviato un mezzo del servizio di ...

