Colesterolo alto, ecco l'abitudine da eliminare al più presto: i valori schizzano alle stelle (Di sabato 27 agosto 2022) Per mantenere bassi i livelli di Colesterolo bisogna anche stare attenti a quanto tempo si impiega per pranzare o cenare. Mantenere la linea è una prerogativa per vivere una vita in salute e non andare incontro a problematiche che possono diventare anche molto preoccupanti. Per mantenersi sani è opportuno seguire un'alimentazione corretta e bilanciata, oltre a praticare attività fisica ed evitare periodi troppo sedentari durante la giornata. Per evitare i chili di troppo è inoltre necessario ridurre i grassi e stare attenti soprattutto al Colesterolo. Il Colesterolo, infatti, ha una funzione importante nel nostro organismo nelle giuste dosi, ma se supera il livello di guardia può diventare un alto fattore di rischio. Se il Colesterolo è troppo elevato si rischia di sviluppare ...

