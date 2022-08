Clerks III | Kevin Smith | La versione originale del film parlava dell' uragano Sandy

BadTaste.it Cinema

uscirĂ nelle sale il mese prossimo e sarĂ il perfetto esempio di uno di quei casi in cui l'arte che imita la vita: proprio come accaduto a Kevin Smith non molto tempo fa, la storia della ...Secondo quanto riferito da Deadline, Kevin Smith non ha soltanto affermato che Ben Affleck interpreterĂ un personaggio nell'attesissimo: il cineasta ha anche svelato in quale ruolo vedremo il celebre attore, recentemente apparso nel trailer della pellicola. Affleck, che ha giĂ lavorato con Smith sul set di Generazione X e ... Clerks 3: Kevin Smith svela quanto tempo coprirĂ la storia Filmmaker Kevin Smith said he "cried through the entire" Georgia ceremony and that he's never seen longtime friend Ben Affleck happier.Durante una recente intervista, Kevin Smith ha rivelato che la versione originale di Clerks III era stata scritta partendo dall'espediente narrativo dell'uragano Sandy. Clerks III uscirĂ nelle sale il ...