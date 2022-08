Cinema, dopo la pausa di agosto si torna in sala con sette film d'autore (Di sabato 27 agosto 2022) Le pellicole in uscita puntano a una fascia di spettatori più adulti che voglia ritrovare il piacere dello spettacolo condiviso sul grande ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 agosto 2022) Le pellicole in uscita puntano a una fascia di spettatori più adulti che voglia ritrovare il piacere dello spettacolo condiviso sul grande ...

skyqueen1991 : RT @LucillaMasini: Classifica delle figure di merda universali, in ordine crescente. Scorreggiare sonoramente al cinema Finire all'ospedal… - Yoda1956 : RT @LucillaMasini: Classifica delle figure di merda universali, in ordine crescente. Scorreggiare sonoramente al cinema Finire all'ospedal… - alone73x1 : RT @LucillaMasini: Classifica delle figure di merda universali, in ordine crescente. Scorreggiare sonoramente al cinema Finire all'ospedal… - luckyredfilm : RT @IGNitalia: David Cronenberg torna dopo otto anni con #CrimesOfTheFuture, film sospeso tra fantascienza, body horror, noir e melodramma,… - rimibeqiri : RT @ass_unita: L’omaggio e il saluto di #UNITA a #EnzoGarinei, scomparso oggi dopo una lunghissima e luminosa carriera tra cinema, teatro e… -