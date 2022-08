Ciclismo, gli avvocati di Nairo Quintana ricorrono all’UCI contro la squalifica dal Tour de France (Di sabato 27 agosto 2022) Adesso il dado è tratto: gli avvocati di Nairo Quintana hanno ufficialmente presentato il ricorso all’UCI – Unione Ciclistica Internazionale – contro la squalifica del colombiano messa in atto nella classifica finale del Tour de France 2022. Il corridore dell’Arkéa-Samsic era arrivato sesto alla Grande Boucle. Per effetto della squalifica al Tour, e della comunicazione giunta davvero a ridosso della Vuelta, è arrivata la rinuncia proprio alla corsa a tappe spagnola. Obiettivo: dimostrare la validità della propria tesi difensiva. Va ricordato che Quintana è stato rimosso dalla classifica del Tour perché positivo al Tramadol, una sostanza che di suo non è considerata doping, ma dal 2019 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Adesso il dado è tratto: glidihanno ufficialmente presentato il ricorso– Unione Ciclistica Internazionale –ladel colombiano messa in atto nella classifica finale delde2022. Il corridore dell’Arkéa-Samsic era arrivato sesto alla Grande Boucle. Per effetto dellaal, e della comunicazione giunta davvero a ridosso della Vuelta, è arrivata la rinuncia proprio alla corsa a tappe spagnola. Obiettivo: dimostrare la validità della propria tesi difensiva. Va ricordato cheè stato rimosso dalla classifica delperché positivo al Tramadol, una sostanza che di suo non è considerata doping, ma dal 2019 ...

