Ciclismo, Alberto Bettiol: “L’Italia non può che cercare di vincere il Mondiale. Sono pronto per essere il leader della Nazionale” (Di sabato 27 agosto 2022) Tra Giro di Germania nel quale è impegnato (per giunta da attuale leader della classifica generale) e i prossimi importanti appuntamenti in vista per il prosieguo della stagione, su tutti i Mondiali di Ciclismo, Alberto Bettiol appare carico e determinato, con obiettivi chiari da raggiungere. A seguito del terzo posto conquistato nella tappa di ieri (vinta in volata da Alexander Kristoff), il corridore del team EF Education-EasyPost si trova al momento in prima posizione in classifica generale, con lo stesso tempo del norvegese appena menzionato e di Filippo Ganna; tuttavia, per una questione di centesimi relativi al cronoprologo è Bettiol a indossare la maglia da leader della corsa a tappe tedesca. Di seguito, i passi salienti ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Tra Giro di Germania nel quale è impegnato (per giunta da attualeclassifica generale) e i prossimi importanti appuntamenti in vista per il prosieguostagione, su tutti i Mondiali diappare carico e determinato, con obiettivi chiari da raggiungere. A seguito del terzo posto conquistato nella tappa di ieri (vinta in volata da Alexander Kristoff), il corridore del team EF Education-EasyPost si trova al momento in prima posizione in classifica generale, con lo stesso tempo del norvegese appena menzionato e di Filippo Ganna; tuttavia, per una questione di centesimi relativi al cronoprologo èa indossare la maglia dacorsa a tappe tedesca. Di seguito, i passi salienti ...

