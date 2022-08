Chiamata urgente | deve tornare in Italia | Sorpresa Can Yaman | non può dire di no

Leggi su direttanews

(Di sabato 27 agosto 2022) L’attore che ha fatto impazzire le ragazzened’urgenza, c’è una grandissima occasione per lui e non può rinunciare Can(Instagram)Parliamo di Can, l’attore turco che ha portato indiverse serie di grande successo. L’attore è riuscito a farsi spazio nella tvna mano a mano, negli anni, continuando a conquistare diversi ruoli. L’anno scorso anche il fidanzamento con Diletta Leotta lo ha avvicinato ancora di più all’, trasferitosi a Roma in un attico dove per un periodo sono stati insieme. L’attore è diventato in pochissimo tempo l’idolo di molte ragazzine, tanto che gli ascolti in tv hanno continuato a crescere così tanto da convincere Mediaset a investire su di lui. Da Viola come il mare, la serie tv ...