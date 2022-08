Chi ha ucciso i 5 di Narvarte (Di sabato 27 agosto 2022) È domenica, tardo pomeriggio. Davanti alla sede del governo messicano, una quarantina di persone espone i ritratti di quattro donne e un uomo. Sono una goccia nel mare: il Palazzo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 agosto 2022) È domenica, tardo pomeriggio. Davanti alla sede del governo messicano, una quarantina di persone espone i ritratti di quattro donne e un uomo. Sono una goccia nel mare: il Palazzo L'articolo proviene da il manifesto.

enpaonlus : Il coraggio di Chiara, 12 anni, ha permesso la denuncia del delinquente uccisore e la sopravvivenza delle tre sorel… - ilmanifesto : Chi ha ucciso i 5 di Narvarte | il manifesto - 1970Germano : RT @AndreaMarano11: #JerryEssanMasslo bracciante e rifugiato del Sudafrica,ucciso il 25 agosto1989 #primagliesseriumani “Il razzismo c'è a… - CarloGobbato : @giusbrindisi Queste notizie danno ragione ai novax, è lei il terrapiattista! 'Non ci sono cure, solo vaccino', non… - tharros_nuraghe : RT @wojak0: Chi ha ucciso Kennedy? Siamo soli nell'universo? Perché mettono lo zafferano vicino la cassa e non lo trovo mai? Come si fa a… -