Chelsea – Leicester City – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 27 agosto 2022) Il Chelsea e il Leicester City si affrontano sabato 27 agosto a Stamford Bridge, con entrambe le squadre che hanno avuto un inizio indifferente della nuova campagna di Premier League. Mentre i Blues hanno raccolto solo quattro punti nelle prime tre partite, le Foxes hanno ottenuto un solo pareggio, lasciando i due club al 12° e 19° posto in classifica. Il calcio di inizio di Chelsea – Leicester City è previsto alle 16 Anteprima della partita Chelsea – Leicester City: a che punto sono le due squadre Chelsea La saga del trasferimento di Wesley Fofana dominerà inevitabilmente la preparazione di questa partita, con il Chelsea che cercherà di acquistare il difensore per una cifra di almeno 70 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 agosto 2022) Ile ilsi affrontano sabato 27 agosto a Stamford Bridge, con entrambe le squadre che hanno avuto un inizio indifferente della nuova campagna di Premier League. Mentre i Blues hanno raccolto solo quattro punti nelle prime tre partite, le Foxes hanno ottenuto un solo pareggio, lasciando i due club al 12° e 19° posto in classifica. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreLa saga del trasferimento di Wesley Fofana dominerà inevitabilmente la preparazione di questa partita, con ilche cercherà di acquistare il difensore per una cifra di almeno 70 ...

marcoconterio : ?????? Il #LCFC su Merih Demiral dell'#Atalanta come primo nome in caso di addio di Wesley Fofana al #CFC. ????Trattat… - asromaliveit1 : ??Secondo 'The Athletic' il #Chelsea avrebbe raggiunto l'accordo con il #Leicester per #Fofana. Possibile via libera… - M_registered : RT @Andre_Dalma: Oggi c'è Chelsea-Leicester. Probabilmente non giocherai, Dennis, nel caso cerca di non farti male, che ci servi qui. Una f… - SimoAvetta : RT @Andre_Dalma: Oggi c'è Chelsea-Leicester. Probabilmente non giocherai, Dennis, nel caso cerca di non farti male, che ci servi qui. Una f… - Andre_Dalma : Oggi c'è Chelsea-Leicester. Probabilmente non giocherai, Dennis, nel caso cerca di non farti male, che ci servi qui… -