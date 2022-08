Chelsea, l’assenza di Kanté pesa: le ultime sui Blues | VIDEO (Di sabato 27 agosto 2022) Le ultime sul Chelsea da La Gazzetta dello Sport: i Blues saranno avversari del Milan in Champions e dovranno fare a meno di N'Golo Kanté. Il VIDEO di Davide Chinellato, inviato della 'rosea'. Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 agosto 2022) Lesulda La Gazzetta dello Sport: isaranno avversari del Milan in Champions e dovranno fare a meno di N'Golo. Ildi Davide Chinellato, inviato della 'rosea'.

Cucciolina96251 : RT @aureliano_il: #Chelsea in evidente difficoltà in assenza di Kante. L’unico giocatore che ti consente di poter giocare a 2 in mezzo al c… - aureliano_il : #Chelsea in evidente difficoltà in assenza di Kante. L’unico giocatore che ti consente di poter giocare a 2 in mezz… - EmanueleNava22 : @Torrenapoli1 Non capisco la scelta di giocare senza un 9 vero da parte del chelsea, l’assenza di una vera punta se… - prince89ferreri : Chelsea sotto 2-0. Si sente l’assenza pesante di Casadei. - ZonaBianconeri : RT @giarctic: #Calciomercato #Juventus Trattativa per #Depay sempre più complicata. Vista l’assenza di un’offerta per il cartellino e le d… -

