Chelsea, Chalobah tolto dal mercato. Si allontanano le piste Milan ed Inter (Di sabato 27 agosto 2022) Non arrivano buone notizie per Milan ed Inter sul fronte calciomercato. Le due squadre Milanesi sono alla ricerca di un difensore centrale e nella loro lista c’è anche Trevoh Chalobah del Chelsea, che oggi è sceso in campo dal 1? contro il Leicester. Stando a quanto riportato da Sky i Blues avrebbero tolto il giocatore dal mercato a prescindere dal possibile arrivo di Fofana. Sembra, dunque, svanita la possibilità di un approdo in Italia per Chalobah. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Non arrivano buone notizie peredsul fronte calcio. Le due squadreesi sono alla ricerca di un difensore centrale e nella loro lista c’è anche Trevohdel, che oggi è sceso in campo dal 1? contro il Leicester. Stando a quanto riportato da Sky i Blues avrebberoil giocatore dala prescindere dal possibile arrivo di Fofana. Sembra, dunque, svanita la possibilità di un approdo in Italia per. SportFace.

