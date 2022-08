“Che regalo” Wanda Nara e un primo piano da urlo: scollatura senza precedenti, fuori tutto – FOTO (Di sabato 27 agosto 2022) Wanda Nara ha infiammato il mondo dei social network pubblicando tra le stories una FOTOgrafia pazzesca: la scollatura non lascia spazio all’immaginazione. Wanda Nara sta vivendo ancora una volta un periodo piuttosto turbolento: l’argentina sta finendo sempre sui giornali in virtù delle vicende della sua vita privata. Qualche giorno fa, ad esempio, in patria davano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 27 agosto 2022)ha infiammato il mondo dei social network pubblicando tra le stories unagrafia pazzesca: lanon lascia spazio all’immaginazione.sta vivendo ancora una volta un periodo piuttosto turbolento: l’argentina sta finendo sempre sui giornali in virtù delle vicende della sua vita privata. Qualche giorno fa, ad esempio, in patria davano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

LiaCapizzi : L' ORO di Tamberi nell'alto ???? Sulla pedana dell'Olympiastadion, resa pesante dalla pioggia, è l'unico a superare i… - ASgrulletti : Che per 7 punti al ritorno dalle vacanze avrei firmato l’ho scritto appena reso noto il calendario! Ora testa al Mo… - tortipao : @Delirio897J Delirio ciao...Il calo lo abbiamo avuto non per la pressione della Roma...ma per il regalo che gli ha… - Thy_76 : @ASRomaMe L’ho ascoltata alla radio però faccio un ragionamento. Se regalo 70 minuti circa … quel cambio lo capisco… - TheBitlandPrinc : perché Locatelli è Rabiot non possono giocare da, registi. È mancato il migliore Cuadrado che deve ancora entrare i… -