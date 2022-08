Che follia bloccare il rigassificatore di Piombino (Di sabato 27 agosto 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/clip-ambiente.mp4 L’Italia è questa qui. Siamo tutti preoccupati per l’inverno che deve arrivare, visto che rischiamo di restare senza gas qualora Putin decidesse di chiudere i rubinetti. Però quando scopriamo che per diversificare, e magari abbassare un po’ il prezzo, c’è bisogno di un “rigassificatore“, ecco che cominciano i distinguo: Fratelli d’Italia non lo vuole a Piombino, il Pd locale neppure, la Lega difende l’itticoltura, il M5s neppure a parlarne così come Sinistra Italiana e Verdi. Era già successo in passato. E non facciamo il Tap perché dava fastidio alla spiaggia. Non facciamo il rigassificatore. Non facciamo le pale eoliche. Non ci piace il fotovoltaico. Abbiamo votato “no” al nucleare. Ma andate a quel paese. E l’aria condizionata come la facciamo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 27 agosto 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/clip-ambiente.mp4 L’Italia è questa qui. Siamo tutti preoccupati per l’inverno che deve arrivare, visto che rischiamo di restare senza gas qualora Putin decidesse di chiudere i rubinetti. Però quando scopriamo che per diversificare, e magari abbassare un po’ il prezzo, c’è bisogno di un ““, ecco che cominciano i distinguo: Fratelli d’Italia non lo vuole a, il Pd locale neppure, la Lega difende l’itticoltura, il M5s neppure a parlarne così come Sinistra Italiana e Verdi. Era già successo in passato. E non facciamo il Tap perché dava fastidio alla spiaggia. Non facciamo il. Non facciamo le pale eoliche. Non ci piace il fotovoltaico. Abbiamo votato “no” al nucleare. Ma andate a quel paese. E l’aria condizionata come la facciamo ...

