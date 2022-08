Champions League, ufficiali i calendari delle italiane: inizio durissimo (Di sabato 27 agosto 2022) Giovedì 25 agosto, si sono svolti ad Istanbul i sorteggi dei gironi della nuova edizione della Champions League ed ora sono stati ufficialmente diramati i calendari delle varie squadre. sorteggi Champions italiane In ottica italiane, troviamo subito un inizio durissimo sia per la Juventus, che il 6 settembre al Parco dei Principi affronterà il Paris Saint-Germain, sia per Napoli ed Inter che il 7 settembre affronteranno, entrambe in casa, rispettivamente Liverpool e Bayern Monaco. inizio più sereno per il Milan di Pioli, che il 6 settembre alle ore 21 affronterà il Salisburgo fuori casa; la sfida con il Chelsea, invece, è programmata per il 5 ottobre, quando ormai si sarà giunti alla terza giornata. Ecco ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) Giovedì 25 agosto, si sono svolti ad Istanbul i sorteggi dei gironi della nuova edizione dellaed ora sono stati ufficialmente diramati ivarie squadre. sorteggiIn ottica, troviamo subito unsia per la Juventus, che il 6 settembre al Parco dei Principi affronterà il Paris Saint-Germain, sia per Napoli ed Inter che il 7 settembre affronteranno, entrambe in casa, rispettivamente Liverpool e Bayern Monaco.più sereno per il Milan di Pioli, che il 6 settembre alle ore 21 affronterà il Salisburgo fuori casa; la sfida con il Chelsea, invece, è programmata per il 5 ottobre, quando ormai si sarà giunti alla terza giornata. Ecco ...

acmilan : ??? 'We want to compete for something bigger' Paolo Maldini's comments on the #UCL draw ??? 'Vogliamo competere per… - sscnapoli : Il nostro girone di Champions League ?? ?? #UCL | #UCLdraw ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : La maglia per le notti di Champions League ?? ?? Europe Home Kit ?? ORA DISPONIBILE! ?? ?? Official Web Store SSC Napoli… - Juve_Chiesa : RT @BianconeriZone: ?? - Champions League schedule 6/09: PSG vs Juve 14/09: Juve vs Benfica 5/10: ??Juve vs Maccabi Haifa 11/10: Maccabi H… - CateniAndrea : RT @serieB123: I calendari di Champions League, si comincia il 6 settembre -