Champions League, il calendario: Napoli debutto in casa con il Liverpool (Di sabato 27 agosto 2022) Il calendario del Napoli per la Champions League, gli azzurri cominciano al Maradona il 7 settembre contro il Liverpool. Il calendario della Champions League del Napoli comincia in casa contro il Liverpool. Gli uomini allenati da Luciano Spalletti il 7 settembre sfideranno la compagine di Klopp al Maradona. Il Napoli ritrova la Champions League dopo due anni di assenza. Nella passata stagione hanno disputato infatti l'Europa League e il loro cammino si è interrotto ai sedicesimi di finale contro il Barcellona. Il calciomercato ha modificato notevolmente la formazione partenopea. Sono andati via alcuni pilastri come Insigne (Toronto), ...

