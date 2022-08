Champions League, ecco il calendario: il Milan in trasferta, subito big match per Juventus, Inter e Napoli (Di sabato 27 agosto 2022) La Uefa ha reso noto i calendari della fase a gironi della Champions League 2022/23. Si parte il 6 settembre con Salisburgo-Milan e Psg-Juve, il giorno dopo c’è Napoli-Liverpool e Inter-Bayern Monaco. Solo i rossoneri hanno un inizio teoricamente soft, anche se la partita in trasferta in Austria potrà essere già decisiva: sulla carta, infatti, è con il Salisburgo che il Milan si gioca le sue possibilità di qualificarsi agli ottavi. Per la Juventus invece c’è subito il test contro Mbappè, Neymar e Messi. Non che a Inter e Napoli vada meglio: i nerazzurri a San Siro ospitano i bavaresi nella partita d’esordio del gruppo C, già definito il girone della morte. Allo stadio Maradona invece arriva il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) La Uefa ha reso noto i calendari della fase a gironi della2022/23. Si parte il 6 settembre con Salisburgo-e Psg-Juve, il giorno dopo c’è-Liverpool e-Bayern Monaco. Solo i rossoneri hanno un inizio teoricamente soft, anche se la partita inin Austria potrà essere già decisiva: sulla carta, infatti, è con il Salisburgo che ilsi gioca le sue possibilità di qualificarsi agli ottavi. Per lainvece c’èil test contro Mbappè, Neymar e Messi. Non che avada meglio: i nerazzurri a San Siro ospitano i bavaresi nella partita d’esordio del gruppo C, già definito il girone della morte. Allo stadio Maradona invece arriva il ...

