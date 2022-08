Champions League 2022/23: il calendario completo del Napoli (Di sabato 27 agosto 2022) Il Napoli torna in Champions League dopo due anni di assenza ed accede alla fase a gironi dopo aver conquistato il terzo posto in campionato nello scorso anno. I sorteggi del 25 agosto hanno collocato la formazione partenopea nel girone A, insieme ad Ajax, Liverpool, già affrontato nelle ultime due apparizioni in Champions, e Rangers. Champions League (Getty Images) Champions League 2022/23: il calendario della fase a gironi La UEFA ha rivelato quale sarà il calendario della fase a gironi, che si concluderà prima della sosta ai Mondiali in Qatar del 2022, che interrompono il campionato dal 20 novembre al 18 dicembre. Precisamente l’ultima giornata dei gironi di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Iltorna indopo due anni di assenza ed accede alla fase a gironi dopo aver conquistato il terzo posto in campionato nello scorso anno. I sorteggi del 25 agosto hanno collocato la formazione partenopea nel girone A, insieme ad Ajax, Liverpool, già affrontato nelle ultime due apparizioni in, e Rangers.(Getty Images)/23: ildella fase a gironi La UEFA ha rivelato quale sarà ildella fase a gironi, che si concluderà prima della sosta ai Mondiali in Qatar del, che interrompono il campionato dal 20 novembre al 18 dicembre. Precisamente l’ultima giornata dei gironi di ...

acmilan : ??? 'We want to compete for something bigger' Paolo Maldini's comments on the #UCL draw ??? 'Vogliamo competere per… - sscnapoli : Il nostro girone di Champions League ?? ?? #UCL | #UCLdraw ?? #ForzaNapoliSempre - juventusfc : Quali saranno le nostre avversarie in questa edizione della Champions League? ?? ?? Fate uno screenshot e condividet… - AndresCorder0s : RT @Gazzetta_it: Coppe europee, ecco i calendari: il 6 settembre Psg-Juve e Salisburgo-Milan. Poi Napoli-Liverpool e Inter-Bayern #UCL http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Osimhen resta a Napoli: la Champions decisiva nella sua scelta -