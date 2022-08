Champions: il calendario delle italiane, c'è subito PSG - Juventus (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il sorteggio della fase a girone di Champions League dell'altro ieri a Istanbul, l'Uefa in stamattina ha diramato i calendari delle partite dei vari gruppi. Queste le date e gli orari delle sfide ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il sorteggio della fase a girone diLeague dell'altro ieri a Istanbul, l'Uefa in stamattina ha diramato i calendaripartite dei vari gruppi. Queste le date e gli orarisfide ...

AntoVitiello : Calendario #Milan in #Champions Salisburgo-Milan il 6/09 ore 21.00 Milan-Dinamo Zagabria il 14/09 ore 18.45 Chels… - sscnapoli : ?? Il nostro calendario in @ChampionsLeague ?? - DiMarzio : #ChampionsLeague I Annunciati i calendari per la fase a girone di @sscnapoli, @Inter, @acmilan e @juventusfc - Milan_Tranfers : RT @AntoVitiello: Calendario #Milan in #Champions Salisburgo-Milan il 6/09 ore 21.00 Milan-Dinamo Zagabria il 14/09 ore 18.45 Chelsea-Mil… - bornjuventino : RT @Bea_Mary84: Calendario Champions ?? 6 Settembre: Psg-Juve Ore 21 13 Settembre: Juve-Benfica Ore 21 5 Ottobre: Juve-Maccabi Ore 21 11 Ot… -