Cernoia | «Lavorare sodo per confermare quello che abbiamo fatto»

(Di sabato 27 agosto 2022) . Le parole del centrocampista della Juventus Women Valentinasi è raccontata ai microfoni di Tuttosport. Ecco le parole della calciatrice della Juventus Women: NUOVE MOTIVAZIONI –«Non hanno bisogno di rigenerarsi perché una volta che metti piede a Vinovo hai sempre voglia di fare bene e confermarti, che non è mai semplice: è verovinto il triplete, ma dal giorno unoresettato e fissato il punto zero per riconquistare tuttochevinto lo scorso anno eperanchechein Champions, che è stato qualcosa di incredibile, ma c’è ancora tanto da migliorare». NUOVO CAMPIONATO –«È particolare e avvincente, può essere ...

Juventus News 24

Spero, ovviamente, nel recupero di Valentina(assente per Covid nella prima gara), ma è ... Invece il divario è marcato e per suturarlo bisognacon alacrità e pazienza. Le nostre ...... in pratica alla prima occasione creata: su corner diè stata Bergamaschi a prendere il ... In vista di Italia - Francia dobbiamo continuare acome abbiamo fatto finora. All'Europeo sarà ... Cernoia: «Stagione difficile, ma vogliamo lo Scudetto. E l'Europa...» Valentina Cernoia, a Tuttosport, parla così della nuova stagione della Juventus Women. RIGENERARSI - "Non hanno bisogno di rigenerarsi perché ...