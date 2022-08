Centauris spaventa l' Italia | cosa accadrà tra pochissimi giorni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 agosto 2022) Centaurus, la nuova sottovariante di Omicron,gli esperti: il rischio è che sia più contagiosa se non addirittura più pericolosa di quelle precedenti. Il timore è che vivremmo un autunno nero se questa mutazione diventasse dominante in. Dopo essere stata scoperta in India a maggio, è arrivata nel nostro Paese lo scorso 29 luglio. E adesso lo studio condotto dall'Università dell'Insubria spiega che Centaurus potrebbe diventare dominante e guidare una nuova ondata autunnale. "La maggiore capacità di Centaurus nel legarsi ai recettori del nostro organismo, i cosiddetti Ace2, apre nuovi scenari pandemici e identifica questa variante come possibile dominante a livello mondiale - ha spiegato Fabio Angeli, docente di Malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università dell'Insubria -. Sono ancora da verificare i suoi effetti in ...