Cavani conteso sul mercato in Spagna | le ultime

sportli26181512 : Cavani, è giallo sul suo futuro: 'Andrò dove mi vogliono': Svincolato dal Manchester United, Edinson Cavani è ancor… -

...ha il suo nuovo attaccante © LaPresseIl nuovo numero nove è stato a lungoin Serie A ed è una vecchia conoscenza proprio del Napoli, ex squadra di 'Ringhio'. Stiamo parlando di EdinsonCommenta per primo Svincolato dal Manchester United, Edinsonè ancora senza squadra.da Villarreal, Valencia e Nizza, l'attaccante ha parlato a El Chiringuito: 'Non so ancora per quale squadra giocherò. Devi andare dove ti vogliono', l'enigmatica ...Il Valencia di Gattuso ha il suo nuovo attaccante: il giocatore era un obiettivo anche di diverse squadre in Serie A ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...