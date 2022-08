Caso Ruberti | la compagna Sara Battisti | «Temo che lo scandalo sia stato costruito ad arte all’interno del Pd»

Leggi su open.online

(Di sabato 27 agosto 2022) È passata una settimana esatta da quando è esploso ildi Albino, ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dimessosi in seguito alla pubblicazione di un video che lo ritrae furente con Vladimiro De Angelis e Adriano Lampazzi, durante una cena a Frosinone, il 1 giugno scorso. Chi indaga sulla vicenda vuole chiarire perché il braccio destro del primo cittadino capitolino si fosse tanto infuriato a tavola con il fratello di Francesco De Angelis, plenipotenziario del Pd a Frosinone, e con il sindaco di Giuliano di Roma. A oltre 50 giorni dal “fattaccio” che èreso noto da il Foglio, la frase «Inginocchiatevi o vi sparo» pronunciata daall’indirizzo di Vladimiro De Angelis e di Lampazzi non è diventata solo un meme utilizzato dal centrodestra contro la campagna elettorale di ...