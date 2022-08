ilNotiziarioInd : Caronno: tenta il furto alla piattaforma ecologica, incastrato dalla telecamera -

Il Notiziario

Poco prima della mezz'ora, Marchisoneil destro a giro dal limite dell'area avversaria e ... Domenica 15 maggio (ore 16) i braidesi andranno a far visita alla Caronnese aPertusella. Bra: ...Poco prima della mezz'ora, Marchisoneil destro a giro dal limite dell'area avversaria e ... Domenica 15 maggio (ore 16) i braidesi andranno a far visita alla Caronnese aPertusella. Bra: ... Caronno: tenta il furto alla piattaforma ecologica, incastrato dalla telecamera È morto ieri in ospedale il ragazzino di 12 anni di Caronno Pertusella (Varese) che otto giorni fa era caduto in un dirupo durante una gita in montagna con i genitori. Non ce l’ha fatta il ragazzino d ...E’ stato deferito all’Autorità giudiziaria un ladro che ha tentato un furto alla piattaforma ecologica di via Asiago a Caronno Pertusella, identificato dopo una serrata attività d’indagine. L’uomo, di ...