Caro energia, stangata per piccole imprese: in arrivo maxi bolletta da 11 miliardi (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Senza un intervento immediato per attutire l’impatto degli aumenti di energia e gas, le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi bolletta da 11 miliardi di euro, circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti. A lanciare l’allarme è Confesercenti che parla di “una stangata insostenibile, che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività”. Sulla base delle tariffe attuali di luce e gas, l’associazione ha calcolato l’aggravio dei costi che dovranno sostenere le imprese con meno di 20 dipendenti che operano nel turismo e negli altri comparti del terziario, dal commercio ai servizi. A pagare la bolletta più salata saranno le ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Senza un intervento immediato per attutire l’impatto degli aumenti die gas, ledi turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi unada 11di euro, circa 8in più rispetto ai 12 mesi precedenti. A lanciare l’allarme è Confesercenti che parla di “unainsostenibile, che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività”. Sulla base delle tariffe attuali di luce e gas, l’associazione ha calcolato l’aggravio dei costi che dovranno sostenere lecon meno di 20 dipendenti che operano nel turismo e negli altri comparti del terziario, dal commercio ai servizi. A pagare lapiù salata saranno le ...

