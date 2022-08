Caro-energia, allarme di Confesercenti Campania: oltre 11mila aziende a rischio chiusura (Di sabato 27 agosto 2022) allarme di Confesercenti Campania: oltre 11mila aziende sono a rischio chiusura e 40mila lavoratori rischiano la disoccupazione a causa del Caro energia. E’quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio di Confesercenti della nostra regione, a corredo delle stime di Confesercenti Nazionale, che prevedono una maxi-bolletta di 11 miliardi di euro per le piccole e medie imprese di turismo e terziario italiane, costrette ad attutire l’impatto degli aumenti di energia e gas. Si tratta di un aumento previsto di circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Una stangata insostenibile, che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività in Italia. In ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022)disono ae 40mila lavoratori rischiano la disoccupazione a causa del. E’quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio didella nostra regione, a corredo delle stime diNazionale, che prevedono una maxi-bolletta di 11 miliardi di euro per le piccole e medie imprese di turismo e terziario italiane, costrette ad attutire l’impatto degli aumenti die gas. Si tratta di un aumento previsto di circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Una stangata insostenibile, che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività in Italia. In ...

