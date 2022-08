marattin : Ieri sera a Controcorrente. Le nostre proposte precise su fisco e caro-bollette. I miei interlocutori erano più int… - elenabonetti : Oggi a @SkyTG24 abbiamo parlato delle nostre proposte su caro energia, caro bollette, sostegno al reddito, lavoro f… - AndreaOrlandosp : Salvini ha un’amnesia. Non ricorda che il Pd ha sollecitato e sostenuto tutti gli interventi contro il caro bollett… - LaStampa : Caro bollette e sostegni alle imprese: uno scudo da 8 miliardi - CorriereAlpi : Caro bollette e sostegni alle imprese: uno scudo da 8 miliardi -

Sky Tg24

Con chi ce l'ha Conte: la mossa che ha sfasciato il governo Tornando a temi di maggiore attualità a Meloni viene chiesto conto delle mosse da fare contro il: 'Questo non è un tema che ...Ilnella campagna elettorale Del tetto al prezzo del gas, si è tornati a parlare anche in Italia dove i rincari energetici sono diventati uno dei temi della campagna elettorale in vista ... Caro bollette luce e gas: i consigli pratici per risparmiare in inverno In Umbria lotta al caro energia con Bollette in vetrina . L’iniziativa arriva anche nel Cuore Verde promossa da Confcommercio ...Otto milioni per sostenere i redditi, borse lavoro e microcredito, community manager: il Piano welfare in giunta. Dal terzo settore altri empori solidali e ...