Carenza medici anestesisti al San Pio: Lonardo, Mastella e Abbate sollecitano la Regione (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto”“La Regione intervenga ad horas per le gravi carenze del personale medico di anestesia e rianimazione all’azienda ospedaliera San Pio”. La richiesta arriva dalla senatrice Sandra Lonardo Mastella e dal consigliere regionale Gino Abbate che condividono le preoccupazioni espresse in una lettera dalla dottoressa Giovanna Di Salvio, rappresentante sindacale Aaroi Emacm. “Senza medici anestesisti la sicurezza dei pazienti è messa a rischio”, aggiungono Lonardo Mastella e Abbate. “La situazione è veramente esplosiva, i turnisti sono chiamati a lavorare 18/24 ore consecutive per dieci notti al mese. Ma da settembre il personale, venendo meno altri due medici, difficilmente coprirà i turni ed ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto”“Laintervenga ad horas per le gravi carenze del personale medico di anestesia e rianimazione all’azienda ospedaliera San Pio”. La richiesta arriva dalla senatrice Sandrae dal consigliere regionale Ginoche condividono le preoccupazioni espresse in una lettera dalla dottoressa Giovanna Di Salvio, rappresentante sindacale Aaroi Emacm. “Senzala sicurezza dei pazienti è messa a rischio”, aggiungono. “La situazione è veramente esplosiva, i turnisti sono chiamati a lavorare 18/24 ore consecutive per dieci notti al mese. Ma da settembre il personale, venendo meno altri due, difficilmente coprirà i turni ed ...

