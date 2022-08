Campania, ultima domenica d’agosto con i temporali: scatta allerta meteo (Di sabato 27 agosto 2022) scatta una nuova allerta meteo in Campania per l’ultima domenica di agosto. La Protezione Civile della Regione ha emanato infatti un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. allerta meteo per domenica 27 agosto L’avviso è valido dalle 12 alle 21 di domani, domenica 28 agosto, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 agosto 2022)una nuovainper l’di agosto. La Protezione Civile della Regione ha emanato infatti un avviso diper piogge econ livello di criticità idrogeologica di colore Giallo.per27 agosto L’avviso è valido dalle 12 alle 21 di domani,28 agosto, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

