Calendario Champions League delle formazioni italiane: date e orari dei match (Di sabato 27 agosto 2022) Ecco le dati e gli orari dei match delle formazioni italiane nella fase a gironi della Champions League: i dettagli La Uefa ha diramato il Calendario della fase a gironi della Champions League che inizierà martedì 6 settembre e terminerà mercoledì 2 novembre. Ecco le date e gli orari dei match di Juventus, Inter, Napoli e Milan: PRIMA GIORNATA6 settembre: 21 Salisburgo-Milan; 21 Psg-Juventus.7 settembre: 18.45 Inter-Bayern; 21 Napoli-Liverpool. SECONDA GIORNATA13 settembre: 18.45 Viktoria Pilzen-Inter; 21 Rangers-Napoli.14 settembre: 18.45 Milan-Dinamo Zagabria; 21 Juventus-Benfica. TERZA GIORNATA4 ottobre: 21 Ajax-Napoli; 21 Inter-Barcellona;5 ottobre: 21 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Ecco le dati e glideinella fase a gironi della: i dettagli La Uefa ha diramato ildella fase a gironi dellache inizierà martedì 6 settembre e terminerà mercoledì 2 novembre. Ecco lee glideidi Juventus, Inter, Napoli e Milan: PRIMA GIORNATA6 settembre: 21 Salisburgo-Milan; 21 Psg-Juventus.7 settembre: 18.45 Inter-Bayern; 21 Napoli-Liverpool. SECONDA GIORNATA13 settembre: 18.45 Viktoria Pilzen-Inter; 21 Rangers-Napoli.14 settembre: 18.45 Milan-Dinamo Zagabria; 21 Juventus-Benfica. TERZA GIORNATA4 ottobre: 21 Ajax-Napoli; 21 Inter-Barcellona;5 ottobre: 21 ...

AntoVitiello : Calendario #Milan in #Champions Salisburgo-Milan il 6/09 ore 21.00 Milan-Dinamo Zagabria il 14/09 ore 18.45 Chels… - sscnapoli : ?? Il nostro calendario in @ChampionsLeague ?? - DiMarzio : #ChampionsLeague I Annunciati i calendari per la fase a girone di @sscnapoli, @Inter, @acmilan e @juventusfc - AnakinFe : Calendario Champions 18.45 la prima in casa ?? Ma porca tr.. Va behhh - Garci_more : RT @AntoVitiello: Calendario #Milan in #Champions Salisburgo-Milan il 6/09 ore 21.00 Milan-Dinamo Zagabria il 14/09 ore 18.45 Chelsea-Mil… -