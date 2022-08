Calendario beffardo! Protestano le italiane | in Champions League si soffre da subito!

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il sorteggio dei gironi è arrivato anche quello del, male leche partono subito con il botto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra piovere sul bagnato e dopo i scomodi avversari pescati per la fase a gironi non interviene in aiuto nemmeno il, alcune squadre peggio di altre ma Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.